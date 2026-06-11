Canicule | L’INSSPA appelle au respect des exigences de sécurité alimentaire

L’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) appelle tous les acteurs économiques et les parties prenantes impliqués dans le transport, l’exposition et la distribution d’eau en bouteille et de boissons non alcoolisées à respecter les exigences fondamentales en matière de sécurité alimentaire.

Compte tenu de la hausse des températures et de la pratique courante consistant à transporter et à exposer les eaux en bouteille et les boissons gazeuses en plein soleil, voire à les stocker dans des lieux inadaptés ne respectant même pas les normes d’hygiène et de sécurité les plus élémentaires – ce qui peut contribuer à la détérioration de ces produits et nuire à la santé des consommateurs –, l’INSSPA insiste sur la nécessité d’assurer une protection adéquate contre la lumière directe du soleil, l’humidité et toute source de contamination tout au long des différentes étapes de stockage, de transport, d’exposition et de distribution de ces produits.

L’Instance précise qu’en cas de non-respect de ces conditions, elle sera contrainte de prendre les mesures légales et réglementaires nécessaires à l’encontre des contrevenants, conformément à la législation applicable, y compris la saisie, la destruction et la publication de rapports officiels.

I. B.