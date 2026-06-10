Tunisie-France | Cap sur l’intelligence artificielle et la santé numérique

L’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, s’est entretenu ce mercredi 10 juin 2026 à Paris avec Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l’Intelligence Artificielle et du Numérique.

Les échanges ont porté sur les leviers permettant de multiplier les projets d’investissement et de partenariats tuniso-français dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la santé numérique.

L’accent a été mis sur l’importance de capitaliser sur le dynamisme des réseaux de compétences et sur l’écosystème entrepreneurial opérationnel entre les deux pays.

Une attention particulière a, également, été accordée aux opportunités de développement de projets conjoints de coopération triangulaire dans des domaines d’intérêt commun liés à l’intelligence artificielle.

Communiqué