Conférence à Tunis | Résilience de l’eau face au changement climatique

La conférence internationale Sustain Tunis 2026 s’est tenue à Gammarth, dans la banlieue nord de la capitale, du 2 au 4 juin 2026, sur le thème «Eau et résilience des écosystèmes face à un cycle hydrologique en mutation».

La conférence, qui a été ouverte par Hamadi Habaieb, secrétaire d’État chargé des Ressources hydrauliques, a porté sur la surveillance et la modélisation hydrologiques, la gestion durable des aquifères, notamment en milieux côtiers, arides et semi-arides, la gouvernance de l’eau, ainsi que la protection et la restauration des écosystèmes.

Autres sujets abordés : l’utilisation des observations satellitaires, les solutions fondées sur la nature, la recharge artificielle des aquifères et l’optimisation de l’utilisation de l’eau en période de pénurie.

La conférence a été organisée par l’École supérieure d’ingénieurs de Medjez El Bab (Esim), en collaboration avec des universités et des centres de recherche d’Allemagne, d’Espagne, de Turquie et des États-Unis, faisant suite aux éditions précédentes qui se sont tenues à Valence en 2022 et à Istanbul en 2024.

Les participants ont présenté plus de 70 communications scientifiques portant sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques appliqués à la gestion des ressources en eau, la durabilité des eaux souterraines et la gouvernance de l’eau.

Des interventions ont été présentées sur l’amélioration de l’eau potable et de l’irrigation, la modernisation des services de Sonede et l’augmentation de la capacité de l’usine de dessalement de Zarat dans le gouvernorat de Gabès de 50 000 à 100 000 mètres cubes par jour.

La conférence de Gammarth visait à relier la recherche scientifique, l’innovation technologique et les politiques publiques, dans un contexte méditerranéen où la disponibilité de l’eau représente l’un des principaux défis environnementaux, économiques et sociaux des années à venir. Elle s’est tenue à un moment particulièrement difficile pour la Tunisie, confrontée à des sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères, à la pression exercée sur les ressources conventionnelles et à la nécessité de renforcer l’approvisionnement en eau dans les zones urbaines et rurales.

En mai, le gouvernement et la Banque africaine de développement (BAD) ont présenté une feuille de route comportant six leviers d’action pour améliorer la préparation et la résilience du pays face à la sécheresse, conformément à la Stratégie nationale de l’eau à l’horizon 2050.

Sur le plan des investissements, la Banque mondiale a approuvé, fin mars, deux projets d’un montant total de 332,5 millions de dollars, première phase d’un programme décennal pour la sécurité et la résilience de l’eau en Tunisie.

I. B.