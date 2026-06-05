Météo | Le ciel se dégage progressivement après quelques orages locaux

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé un temps qui sera marqué par une instabilité locale, cette nuit, avant une amélioration générale sur l’ensemble du pays.

En début de soirée, des cellules orageuses locales attendues sur le Centre-Ouest et en particulier dans la région de Kasserine, ajoutant que celles-ci seront accompagnées de pluies éparses.

Au cours de la nuit, le ciel se dégagera progressivement pour devenir totalement dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien, ajoute la même source.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes qui seront comprises entre 19°C et 24°C sur les zones côtières et les hauteurs et entre 25 et 30°C dans le reste des régions.

Y. N.