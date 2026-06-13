Tunisie | Le congé du Nouvel an de l’Hégire, mardi ou mercredi

Le cabinet du Premier ministre à Tunis a annoncé dans un communiqué qu’à l’occasion du Nouvel an de l’Hégire, les fonctionnaires, les autorités locales et les institutions publiques à caractère administratif bénéficieront d’un jour de congé, à savoir le jour du Nouvel an de l’Hégire 1448, qui sera soit le mardi 16 juin, soit le mercredi 17 juin 2026, selon ce que révélera l’observation du nouveau croissant de lune et conformément à la déclaration de Son Éminence le Mufti de la République tunisienne à ce sujet.

Astronomiquement, la nouvelle année hégirienne (1 Muharram 1448 AH) devrait tomber le mardi 16 juin 2026, en attendant la confirmation officielle du Mufti de la République suite à l’observation de la nouvelle lune.

I. B.