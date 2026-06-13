Mourad Zeghidi tient bon et poursuit sa grève de la faim

Inès et Meriem Zeghidi ont pu rendre visite en parloir spécial à leur père et frère respectif, le journaliste Mourad Zeghidi, à la prison de Mornaguia où il est incarcéré depuis le 11 mai 2024. Elles ont rendu compte de cette visite dans le commentaire ci-dessous qu’Inès Zeghidi a publié, vendredi 12 juin 2026, sur sa page Facebook. Rappelons que notre confrère a été condamné à 4 ans de prison pour «diffusion de fausses nouvelles» et «délit financier»

«La journée d’aujourd’hui fut à la fois heureuse et difficile.

«Nous avons pu rendre visite à Mourad en parloir spécial, le serrer dans nos bras, l’embrasser et sentir son odeur. Cela ne s’était plus produit pour ses filles depuis octobre 2024, date de la dernière visite spéciale qui leur avait été accordée, et depuis deux ans et deux mois pour sa sœur, depuis son incarcération.

«C’était un moment avec beaucoup de joie, de larmes et de chaleur humaine, notamment grâce à la présence de Yesmine, venue spécialement de France et des rires de son petit neveu qu’il a laissé nourrisson au moment de son arrestation.

«Physiquement, Mourad tient bon. Son état de santé se maintient malgré la fatigue et la chaleur.

«Nous avons longuement discuté avec lui, discussion au cours de laquelle nous lui avons transmis les nombreuses marques de solidarité venues de partout ainsi que les nombreux appels lui demandant de mettre fin à sa grève de la faim.

«Mourad a cependant décidé de poursuivre sa grève.

«Il remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux qui le soutiennent, qui se tiennent à ses côtés et à ceux de sa famille, ainsi que toutes les personnes qui lui ont demandé d’arrêter, en particulier celles et ceux qui ont participé symboliquement à cette grève à ses côtés.

«Puisqu’il poursuit sa grève, nous continuerons à ses côtés pour ce neuvième jour.

«De notre côté, nous vous remercions profondément pour toutes les marques d’amour, de solidarité et de soutien.»