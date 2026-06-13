Polémique autour de l’affaire Azedine Beschaouch

L’annonce de l’exécution du mandat d’arrêt émis contre l’ancien ministre Azedine Beschaouch, âgé de 88 ans et souffrant de plusieurs pathologies, continue d’alimenter la polémique, en raison de rapports contradictoires concernant son état de santé et son lieu de détention.

Hier soir, vendredi 12 juin 2026, la chaîne de télévision nationale a cité des sources qu’elle a qualifiées de fiables, affirmant que M. Beschaouch séjournait depuis hier matin au service de cardiologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, où il reçoit les soins nécessaires et est placé sous surveillance médicale continue par une équipe spécialisée.

Cependant, l’avocat Sami Ben Ghazi, membre de son équipe de défense, a annoncé dans un poste sur sa page Facebook qu’«après que la chambre d’accusation a émis un mandat d’arrêt contre son client, le mardi 9 juin, et que ce mandat a été exécuté tard dans la nuit du mercredi 10 juin, il a été emmené de son lit d’hôpital à son domicile par un certain nombre d’agents», ajoutant, citant la sœur de son client, «qu’il n’a pas été autorisé à prendre la bouteille d’oxygène qu’il utilise pour respirer et qu’il souffre de difficultés à se déplacer».

Cette controverse survient après que la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Tunis a émis, le mardi 9 juin, des mandats d’arrêt contre cinq prévenus, dont M. Beschaouch, en sa qualité d’ancien chef de la délégation spéciale de la municipalité de Carthage, son adjoint, Mohamed Ali Hammami, et le journaliste Zied El Hani, incarcéré dans une autre affaire, dans le cadre d’une affaire liée à des soupçons de corruption dans une opération de cession de biens municipaux.

Quoi qu’il en soit, et quelles que soient les accusations portées contre le célèbre archéologue et historien, son âge avancé et son état de santé détérioré ne sauraient faire admettre son incarcération sous quelque condition que ce soit. Le principe de la présomption d’innocence devant toujours prévaloir dans de pareilles situations, le concerné peut bénéficier de la liberté conditionnelle, car il ne risque pas de se dérober à la justice.

I. B.