Tunis | Confirmation en appel de la perpétuité pour les assassins de Mohamed Zouari

Le verdict est tombé en appel dans l’affaire de l’assassinat de l’ingénieur Mohamed Zouari, assassiné par balles devant son domicile à Sfax il y a 10 ans.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a rejeté l’appel sur la forme, confirmant ainsi les condamnations à la réclusion à perpétuité prononcées en première instance contre les onze suspects.

Jugés par contumace car toujours en fuite, ces individus (de nationalités tunisienne et étrangère) cumulent également plus de 100 ans de prison pour diverses infractions terroristes.

Pour rappel, ce dossier emblématique remonte au 15 décembre 2016, date à laquelle l’ingénieur avait été assassiné alors qu’il se trouvait dans sa voiture.

L’enquête, qui a duré plusieurs années, a mis en cause onze personnes de nationalités tunisienne et étrangère. Dès le début de l’affaire, les soupçons se sont portés sur le Mossad (les services de renseignement israéliens), qui aurait orchestré l’opération en raison de l’engagement de Mohamed Zouari pour la Palestine et ses liens avec le Hamas, dont il était membre.

Y. N.