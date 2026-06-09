Météo | Un ciel voilé et des températures élevées pour cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM),​ annonce un ciel qui sera globalement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions cette nuit, avant de devenir partiellement voilé.

La même source ajoute que le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, avec une intensité faible à modérée, alors que dans le sud du pays, le vent viendra du secteur est et sera relativement fort, ce qui pourrait provoquer de légers soulèvements de sable par endroits.

Quant aux températures, l’INM annonce des minimales variant entre 22°C et 28°C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 28°C et 32°C sur le reste des régions.

Y. N.