TIF 2026 | La Tunisie, porte d’entrée vers les marchés africains

Parmi les objectifs annoncés de la 22e édition du Tunisia Investment Forum (TIF), qui s’est tenue les 25 et 26 juin 2026, le renforcement du rôle de la Tunisie en tant que pont entre l’Europe et les marchés africains. Une session plénière intitulée «Tunisie : une porte d’entrée vers l’Afrique», a réuni des représentants d’institutions, du secteur privé ainsi que de grandes organisations économiques africaines et internationales.

Dns ce contexte, Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), a livré une vision ambitieuse d’une Afrique davantage intégrée, compétitive et tournée vers l’investissement. Son message a été clair : la prochaine frontière de la croissance mondiale se trouve en Afrique, à condition de lever les obstacles qui freinent encore les échanges intra-africains, à commencer par la réduction du coût du financement du commerce, qui atteint encore 18 à 20 % dans plusieurs pays africains. Il a également insisté sur la généralisation des paiements en monnaies locales afin de diminuer les coûts des transactions et de fluidifier les échanges sur un marché de 1,4 milliard d’habitants. Et sur la consolidation des corridors commerciaux reliant l’Afrique du Nord, le Sahel et le reste du continent.

L’un des temps forts a été le lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique pour les investisseurs, développée par l’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) afin de simplifier les procédures administratives, d’améliorer l’accès à l’information et de renforcer l’accompagnement des investisseurs tout au long du processus de réalisation de leurs projets dans le pays.

Par la même occasion, de nouveaux projets d’investissement majeurs et d’infrastructure stratégiques inscrits parmi les priorités du Plan national de développement 2026-2030 ont été présentés aux investisseurs présents. Parmi ces projets figurent la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan. Ce projet, destiné à consolider le rôle de la Tunisie comme pôle régional de santé, d’innovation et de services à haute valeur ajoutée, est porté depuis plusieurs années par le président d la république Kaïs Saïed mais on peine encore à lui trouver des financements extérieurs. Il en va de même pour le projet Ben Ghayadha à Mahdia, présenté comme un futur pôle urbain, touristique et économique structurant, et qui attend, lui aussi, des investissements nationaux et internationaux.

On a également présenté les projets privés bénéficiant du soutien de la Société financière internationale (SFI/IFC), entre autres bailleurs internationaux.

Grâce au partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), l’édition 2026 du TIF a présenté une forte dimension africaine, le but étant de mettre en lumière les projets clés, les mécanismes de financement et les opportunités de partenariat offerts aux investisseurs, tant en Tunisie que sur le reste du continent.

Par ailleurs quatre nouveaux prix (TIF Awards) ont été décernés : du développement régional, du climat des affaires, du secteur textile-habillement et de l’entrepreneuriat féminin.

Enfin, quatre ateliers parallèles ont été consacrés à des secteurs à haute valeur ajoutée — tels que les composants automobiles, l’agroalimentaire et l’entrepreneuriat féminin — afin de favoriser le réseautage, les rencontres bilatérales et le développement de nouveaux partenariats entre investisseurs et opérateurs économiques.

I.B.