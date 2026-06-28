La chaleur fait baisser la tension artérielle

«Docteur, j’ai 10 de tension artérielle sur mon tensiomètre. C’est la première fois que ma tension est aussi basse !» Je dis souvent qu’il existe une tension artérielle d’été et une tension artérielle d’hiver.

Dr Faouzi Addad *

En effet, durant les périodes de fortes chaleurs, la pression artérielle a naturellement tendance à diminuer. Cette baisse s’explique principalement par la vasodilatation des vaisseaux sanguins, mais également par les pertes en eau et en sel liées à une transpiration importante.

Les études montrent que la pression artérielle baisse en moyenne de 3 à 5 mmHg chez la population générale et de 8 à 10 mmHg chez les personnes hypertendues, soit l’équivalent de l’effet d’un médicament antihypertenseur.

Cette diminution peut être encore plus marquée chez les personnes âgées, les patients fragiles ou ceux recevant plusieurs traitements antihypertenseurs, en particulier un diurétique. Elle peut alors provoquer des vertiges, malaises, chutes, voire une perte de connaissance.

Que faire lorsqu’il fait très chaud ?

• Mesurer régulièrement sa tension artérielle à domicile, en position couchée puis debout, afin de rechercher une chute de plus de 20 mmHg (hypotension orthostatique).

• Bien s’hydrater en buvant au moins 1,5 à 2 litres d’eau par jour, sauf contre-indication médicale (notamment en cas d’insuffisance cardiaque ou rénale où les consignes d’hydratation doivent être individualisées).

• Éviter les expositions prolongées au soleil et les efforts physiques aux heures les plus chaudes.

• Porter des vêtements amples et légers et se rafraîchir régulièrement.

• Éviter l’alcool, qui favorise la déshydratation.

Quand faut-il consulter ?

Une pression artérielle inférieure à 110 mmHg (11/7), surtout si elle s’accompagne de symptômes (fatigue importante, vertiges, malaises), doit conduire à prendre contact avec son médecin traitant afin de vérifier si une adaptation du traitement est nécessaire.

Surtout ne modifiez jamais et n’arrêtez jamais votre traitement antihypertenseur sans avis médical.

En résumé : la baisse de la tension artérielle en été est un phénomène physiologique, mais elle peut devenir problématique chez les patients traités ou fragiles.

Durant les épisodes de forte chaleur, l’automesure tensionnelle régulière et un échange précoce avec le médecin traitant sont les meilleurs moyens de prévenir les complications.

* Professeur en cardiologie.