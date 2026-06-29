La stratégie tunisienne en matière d’énergie renouvelable se heurte à des résistances

Accorder des concessions pour des projets renouvelables à des entreprises étrangères n’aidera pas la Tunisie à résoudre sa crise énergétique. Alors que la stratégie en matière d’énergie renouvelable poursuivie par les autorités se heurte à des résistances. (Photo : Centrale solaire construite par Scatec à Tozeur).

Saber Ammar et Hamza Hamouchene *

Le conflit russo-ukrainien et la guerre des Etats-Unis et d’Israël contre l’Iran ont mis à nu la fragilité des systèmes énergétiques fondés sur la dépendance et les marchés extérieurs.

Ce cycle de crises du carburant et de chocs des prix devrait encourager les pays dépendants des importations d’énergie à remédier à leurs déficits énergétiques et à atténuer l’appauvrissement qu’ils causent parmi leurs citoyens. Pourtant, rares sont ceux qui entreprennent les actions audacieuses nécessaires pour améliorer leur indépendance énergétique.

La Tunisie ne fait certainement pas partie de ces pays. Son déficit énergétique s’élève actuellement à environ 3,8 milliards de dollars — soit près de 51 % de son déficit commercial total — et a augmenté chaque année depuis 2000, sous l’effet d’une consommation intérieure croissante et d’un échec structurel à construire une véritable souveraineté énergétique. Les autorités tunisiennes, cependant, poursuivent de mauvaises politiques pour résoudre le problème.

Elles ont misé sur la privatisation du secteur de l’énergie, comme en témoigne l’approbation récente de cinq concessions d’énergie renouvelable. Ces projets permettent à des multinationales étrangères d’extraire des bénéfices de la production d’énergie renouvelable et d’en faire supporter les coûts au peuple tunisien.

Cette approche ne résoudra pas la crise énergétique de la Tunisie ; elle approfondira au contraire sa dépendance énergétique tout en transférant la richesse publique entre des mains privées.

Cinq mauvaises concessions énergétiques

Le 29 janvier, cinq nouveaux contrats de concession pour la production d’électricité à partir de sources renouvelables ont été soumis au parlement tunisien pour approbation.

Les cinq centrales solaires — Khobna et Mezzouna à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, El Ksour et Sagdoud à Gafsa, dans l’ouest, et Menzel Habib à Gabès, sur la côte — auraient une capacité totale d’environ 598 mégawatts, pour un investissement total estimé à 560 millions de dollars. Elles seraient accordées à des multinationales étrangères.

Dans les mois qui ont suivi, les inquiétudes concernant les projets proposés ont grandi. Le 21 avril, la Fédération générale de l’électricité et du gaz, appartenant à la centrale syndicale UGTT, a tenu une conférence de presse urgente exposant les mécanismes concrets de ce que le parlement était invité à approuver. Les concessions, ont-ils soutenu, réduiraient la Steg, le service public national tunisien, à un simple gestionnaire de réseau, tandis que la production d’électricité serait confiée à des entreprises étrangères. Les coûts d’infrastructure seraient payés par le public, tandis que les bénéfices quitteraient le pays avec les sociétés.

Il s’agit d’un modèle standard, exporté en bloc selon le manuel d’ajustement structurel des années 1990, désormais réemballé dans le langage de la transition verte.

Par ailleurs, selon l’Observatoire tunisien de l’économie (OTE), les cinq concessions bénéficieraient d’importantes exemptions fiscales et de clauses de stabilisation qui pourraient saper la souveraineté fiscale de la Tunisie. Il n’y aurait pas de transfert de technologie significatif, une faible intégration locale et des opportunités d’emploi limitées, ce qui a soulevé de sérieuses préoccupations quant à la valeur développementale de ces projets.

L’observatoire a également rapporté que, dans le cadre de ces contrats, les crédits carbones générés par les réductions d’émissions sur le territoire tunisien pourraient être transférés aux multinationales plutôt que de rester un actif public.

Les inquiétudes concernant cette pratique avaient déjà suscité une opposition avant que ces cinq concessions n’atteignent le parlement. L’année dernière, la Fédération de l’électricité et du gaz a organisé une grève dénonçant le transfert des crédits carbone aux promoteurs privés. Malgré l’opposition, les cinq concessions sont venues ancrer et étendre ce mécanisme, permettant aux promoteurs de projets de revendiquer les crédits et de les utiliser pour accéder à des programmes internationaux de subventions. Les incitations destinées à soutenir une transition énergétique nationale seraient ainsi captées par des acteurs privés pour augmenter leurs bénéfices.

La sensibilisation du public menée par la fédération et les médias indépendants a mobilisé l’opinion publique contre les concessions. Des travailleurs et des militants ont organisé une manifestation devant le parlement. Néanmoins, les cinq concessions ont été votées et les contrats approuvés. Le ministre de l’Énergie et un haut responsable du ministère de l’Industrie ont été limogés pour apaiser la colère du public et distancer la classe dirigeante des projets controversés.

La bonne solution pour le bon déficit

Les concessions ont été imposées sous prétexte que le pays en a besoin pour réduire son déficit énergétique, pour diminuer sa dépendance au gaz algérien, qui fournit actuellement environ 60 % des besoins en gaz naturel du pays, et pour respecter son engagement à atteindre 35 % d’énergies renouvelables dans le mix énergétique d’ici 2030.

À première vue, cela peut sembler raisonnable, mais cela repose sur une lecture sélective des chiffres et un rétrécissement délibéré de ce qui constitue une solution.

L’omission la plus flagrante concerne la nature même du déficit. Environ 73 % de l’énergie de la Tunisie provient de produits pétroliers (essence et diesel), consommés en grande majorité par un secteur des transports majoritairement privé.

Y remédier nécessite un ensemble de choix fondamentalement différents : investissement dans les transports publics, restrictions sur les importations de voitures, taxation progressive des véhicules à forte consommation, etc. Cela signifie aussi penser à l’échelle régionale. Réduire les importations de pétrole nécessite de renforcer la capacité de raffinage nationale, et en particulier d’investir dans la Société tunisienne des industries de raffinage (Stir) et de la moderniser. Cela exige de réexaminer le type de coopération régionale qui était autrefois à portée de main.

En 2012, par exemple, la Tunisie et la Libye ont discuté d’un projet de raffinerie commune dans la ville côtière de Skhira qui aurait pu considérablement faire avancer la souveraineté énergétique des deux pays. Le projet de 2 milliards de dollars a été suspendu en raison du conflit en Libye, qui rendait impossible la garantie d’un approvisionnement régulier en pétrole brut. Finalement, il a été discrètement abandonné, non pas parce qu’il manquait de mérite, mais parce que ce type de coopération régionale souveraine menaçait les intérêts des puissances hégémoniques européennes qui tirent profit de l’exportation de produits pétroliers raffinés vers la région.

La Libye exporte du pétrole brut mais importe des produits raffinés ; la Tunisie, avec beaucoup moins de ressources, est prise dans la même logique extractiviste, exportant également des produits de base (matières premières et produits agricoles) ainsi qu’un nombre limité de produits semi-industriels ou manufacturés tout en restant dépendante des importations pour les produits industriels et technologiques à haute valeur ajoutée. Une raffinerie partagée aurait dans une certaine mesure brisé ce cycle dans le secteur énergétique.

Les pays qui continuent d’être subordonnés aux puissances étrangères sont rarement autorisés à s’industrialiser, à monter dans la chaîne de valeur, ou à construire le type de souveraineté productive qui réduirait leur dépendance aux marchés extérieurs et leur donnerait les moyens de défier la domination impérialiste. Le projet de raffinerie enterré est un exemple parlant de la manière dont cette domination opère — non seulement par l’interdiction directe, mais aussi par la lente fermeture structurelle des alternatives.

Les cinq concessions solaires sont une autre application de la même logique. Elles ne s’attaquent pas aux véritables problèmes structurels du déficit énergétique tunisien. Elles ne construisent pas de capacité industrielle nationale. Elles ne transfèrent pas de technologie. Ce qu’elles font, c’est ouvrir une nouvelle frontière pour l’accumulation de capital international, présentée, comme la tendance l’exige, en invoquant la transition, la durabilité et le développement.

Transition, mais à quelles conditions ?

Peu de gens contesteraient l’urgence de la transition vers les énergies renouvelables. La question qui compte est de savoir comment, par qui et dans l’intérêt de qui.

La crise énergétique de la Tunisie est réelle. Mais sa solution n’est pas la privatisation accrue des ressources publiques sous gestion étrangère et dans le cadre de schémas néocoloniaux. Ce qui est requis, c’est un ensemble de choix fondamentalement différents : le contrôle public sur la production et la distribution d’énergie, un véritable transfert de technologie, un investissement dans la capacité industrielle nationale, un changement du paradigme de consommation par l’efficacité énergétique et les transports publics, et une coopération régionale qui construit la souveraineté plutôt que d’approfondir la dépendance.

Le modèle néolibéral mis en œuvre par les entreprises a démontré ses limites lors des crises financières, des pandémies et des chocs géopolitiques qui remodèlent actuellement l’économie mondiale. Chaque nouvelle crise devrait servir d’alarme. Au lieu de cela, elles sont constamment utilisées comme un prétexte pour redoubler d’efforts sur la même logique défaillante.

Nous devons faire la transition. Mais nous devons insister pour faire cette transition à nos propres conditions, avec un contrôle public, une supervision démocratique et un développement inclusif et authentique défini par les besoins du plus grand nombre, et non par les marges bénéficiaires de quelques-uns.

Traduit de l’anglais.

Source : Al-Jazeera.

* Respectivement, chercheur tunisien au Transnational Institute et chercheur et activiste algérien basé à Londres.