L’Ontario recrute des professionnels tunisiens qualifiés  

L’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé une campagne de recrutement de professionnels tunisiens qualifiés pour travailler dans la province canadienne de l’Ontario. Supervisé par le Centre de services d’emploi de Prescott-Russell, ce recrutement concerne les domaines de l’éducation spécialisée, de la physiothérapie et du massage thérapeutique.

L’offre porte sur le recrutement de 30 professionnels de l’éducation spécialisée. Leurs missions consisteront notamment à évaluer les besoins des élèves, à élaborer et mettre en œuvre des plans d’intervention, à suivre les progrès des élèves et à assurer la coordination avec les parents et les autres intervenants, ainsi qu’à tenir les dossiers à jour et à administrer les médicaments prescrits lorsque cela s’avère nécessaire.

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme reconnu en éducation spécialisée ou dans un domaine connexe, justifier d’au moins une année d’expérience professionnelle, faire preuve de maîtrise du français ainsi que d’une connaissance opérationnelle de l’anglais, et posséder des compétences en informatique.

La campagne de recrutement prévoit également un poste de kinésithérapeute chargé d’évaluer les patients, d’élaborer des plans de traitement personnalisés, d’en assurer le suivi, de rédiger des rapports et de coordonner les actions avec l’équipe pluridisciplinaire.

Les exigences comprennent au moins une année d’expérience, des compétences informatiques et un casier judiciaire vierge ; une maîtrise courante du français et de l’anglais constitue un atout supplémentaire.

L. B.