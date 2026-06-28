Tunisie | Recrutement de 6 médecins inspecteurs du travail

Le ministère des Affaires sociales a annoncé l’ouverture d’un concours externe sur dossier pour le recrutement de six médecins inspecteurs du travail au titre de l’année 2026. Cette annonce fait suite à un arrêté pris par le ministre le 26 juin 2026 et publié au Journal officiel de la République tunisienne (Jort).

Ce concours vise à renforcer le corps de l’inspection du travail par du personnel médical spécialisé, améliorant ainsi le contrôle des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que la prévention des risques professionnels au sein des différents établissements.

Conformément à l’arrêté, la période de dépôt des candidatures débute le 31 août 2026, pour un total de six postes à pourvoir.

La décision stipule que la liste des candidats admis à participer au concours sera close le 30 juillet 2026, la finalisation des procédures de candidature étant soumise aux conditions et réglementations énoncées dans la décision régissant le concours.

Le lancement de ce concours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du statut général des fonctionnaires (couvrant les agents de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif), du statut particulier du corps de l’inspection du travail, ainsi que de la réglementation régissant l’organisation des concours externes sur dossier pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Ces recrutements visent à renforcer les ressources humaines spécialisées du ministère des Affaires sociales — notamment dans les domaines de l’inspection du travail et de la santé et sécurité au travail — consolidant ainsi le contrôle du respect de la législation du travail et la protection de la santé des travailleurs dans les différents secteurs économiques.

L. B.