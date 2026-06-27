La FIDH et l’OMCT se mobilisent pour réclamer l’acquittement de Sihem Ben Sedrine en appel

La Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) ont exprimé leur entière solidarité avec Sihem Ben Sedrine.

Dans un communiqué, La FIDH et l’OMCT ont fermement dénoncé le verdict prononcé dans la nuit du 25 au 26 juin, condamant l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Ben Sedrine, à une lourde peine de 25 ans de prison ferme.

Les deux organisations estiment que cette sentence repose sur des « accusations qualifiées de fantaisistes, directement liées à son travail de recherche de la vérité sur les crimes commis sous la dictature de Ben Ali » estimat de ce fait que « c’est l’ensemble du processus de justice transitionnelle qui est visé », lit-on dans le communiqué.

La même source estime que ce verdict « renvoie un message glaçant aux défenseur·es des droits humains : rechercher la vérité et demander des comptes peut désormais conduire à de très lourdes peines de prison ».

La FIDH et l’OMCT ont par ailleiurs affirmé qu’elles continueront à se mobiliser pour obtenir l’acquittement de Sihem Ben Sedrine en appel.

Pour rappel Sihem Ben Sedrine a été condamnée dans le cadres d’accusations de «dépassements et violations» liés au fonctionnement de l’IVD dans la gestion de dossiers, à l’instar de celui de la Banque franco-tunisienne (BFT).

Des peines ont également été prononcées à l’encontre de Abdelmajid Bouden ou encore l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières Mabrouk Korchid, l’ancien membre de l’IVD Khaled Krichi et l’homme d’affaires Slim Chiboub.

Y. N.