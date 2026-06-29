Éclipse solaire totale | Observation publique à Sidi Mechreg

Le mercredi 12 août 2026, le ciel nous offrira un phénomène astronomique remarquable : une éclipse solaire totale, dont la bande de totalité traversera notamment le Groenland, l’Islande, l’Espagne ainsi qu’une partie de la Méditerranée.

Depuis la Tunisie, ce phénomène sera observable sous la forme d’une éclipse partielle de Soleil au moment du coucher du Soleil. La Lune masquera jusqu’à 59,3 % du disque solaire, offrant aux observateurs un spectacle rare et particulièrement esthétique à l’horizon ouest.

À Tunis, l’éclipse débutera à 18h40, alors que le Soleil se trouvera à environ 6° au-dessus de l’horizon. Le maximum du phénomène coïncidera avec le coucher du Soleil, à 19h11, moment où près de 60 % de sa surface seront occultés par la Lune. La fin géométrique de l’éclipse interviendra après le coucher du Soleil, ce qui fait de cet événement une « éclipse sous l’horizon » pour une grande partie du territoire tunisien.

Afin de permettre au public d’observer la plus grande phase possible de l’éclipse dans des conditions optimales, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise une manifestation astronomique exceptionnelle sur le site de Sidi Mechreg – Sejnane (gouvernorat de Bizerte), reconnu pour son horizon occidental parfaitement dégagé sur la mer Méditerranée.

À partir de 18h00, les visiteurs pourront participer à l’observation et plusieurs activités scientifiques:

Observation sécurisée de l’éclipse à l’aide de lunettes spéciales et de télescopes équipés de filtres solaires ;

Suivi en direct des différentes phases du phénomène ;

Explications scientifiques sur les éclipses de Soleil et leur mécanisme ;

Observation du coucher du Soleil éclipsé sur l’horizon marin ;

Animation et échanges avec les médiateurs scientifiques de la Cité des Sciences à Tunis.

Recommandations importantes

La Cité des Sciences à Tunis rappelle que l’observation directe du Soleil sans protection adaptée peut provoquer des lésions oculaires graves et irréversibles. Seules les lunettes certifiées pour l’observation des éclipses et les instruments munis de filtres solaires appropriés doivent être utilisés.

Nous invitons le grand public, les familles, les passionnés d’astronomie, les élèves et les étudiants à venir partager cet événement exceptionnel et à contempler l’un des plus beaux spectacles célestes visibles depuis la Tunisie.

Rendez-vous le mercredi 12 août 2026 à Sidi Mechreg (Sejnane – Bizerte) pour vivre ensemble une soirée placée sous le signe de la science, de la découverte et de l’émerveillement..

Communiqué