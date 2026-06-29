La Tunisie face à ses contreperformances  

Rejeter toute comparaison de la Tunisie au Maroc sonne aujourd’hui comme un cinglant aveu d’échec et un réquisitoire sans appel sur les contreperformances de notre pays au cours des deux dernières décennies. Renoncer à une comparaison avec un pays maghrébin que la Tunisie devançait dans plusieurs secteurs il y a quelques décennies, revient à admettre les progrès remarquables réalisés par ce pays, alors que la Tunisie ne cesse de voir sa compétitivité s’éroder et ses macro- indicateurs se dégrader sans voir le bout du tunnel.

Elyes Kasri *

Depuis le début du 21e siècle, la Tunisie s’est engagée sur une voie qui semble n’avoir eu pour résultats que des déceptions et une soif de châtiment pour des torts divers et perçus selon des optiques hétéroclites relevant plus de l’instinct que de la raison.

Après l’éclatement de la bulle fictive de la prospérité économique sous Ben Ali détournée par une vague de corruption et de choix hasardeux, la prétendue révolution a galvaudé les concepts de liberté et de dignité dont elle avait pourtant fait ses objectifs cardinaux en les vidant de leurs sens et substance.

La troisième décennie de ce siècle a galvaudé le concept de souveraineté au point que certains illuminés se sont mis à prendre l’héritière de Carthage pour la 70e wilaya d’un pays voisin qui n’a pourtant jamais existé avant la colonisation française et qui, à ce jour, n’a pas réussi à mettre en place les attributs d’un Etat moderne. Paradoxalement, ce puzzle de territoires chapardés par l’ancienne puissance coloniale vit sous perfusion grâce à une manne énergétique, fruit d’un recel territorial colonial.

Une liberté débridée avec les slogans

Quant à la souveraineté vis-à-vis de l’Europe, il est désolant de voir le statut de la Tunisie réduit aux yeux de nombreux Européens à celui de garde-frontières et, peut être pire selon certaines mauvaises langues qui appréhendent un prochain statut de dépotoir des immigrés rejetés par l’Europe.

La souveraineté à l’égard des institutions financières internationales n’a pas empêché pour sa part une détérioration de l’endettement et de ses termes au prix de ce qui aurait dû être le premier objectif à savoir la relance de l’économie et la création de nouvelles richesses.

L’unique action palpable en Tunisie depuis un quart de siècle semble être une liberté débridée avec les mots, les slogans et les émotions. Pour le reste, il faudra patienter, peut-être avant qu’il ne soit trop tard.

Par ailleurs, et sur un autre plan, demander l’arrêt de toute comparaison de la Tunisie au Maroc, est loin d’être une question de style ou de finesse diplomatique. Cela sonne plutôt comme un cinglant aveu d’échec et un réquisitoire sans appel sur les contreperformances de la Tunisie au cours des deux dernières décennies.

Tirer les enseignements des réussites des autres

Renoncer à une comparaison avec un pays maghrébin que la Tunisie devançait dans plusieurs secteurs il y a quelques décennies, revient à admettre les progrès remarquables réalisés par ce pays dont la trace coloniale des frontières a privé d’énormes territoires et richesses, alors que la Tunisie ne cesse de voir sa compétitivité s’éroder et ses macro- indicateurs se dégrader sans voir le bout du tunnel.

Le patriotisme véritable et l’humilité de celui qui veut mieux faire dicteraient plutôt d’étudier de près le modèle marocain en faisant abstraction de la propagande éhontée de la junte militaire algérienne qui a réussi à appauvrir un peuple qui a pourtant bénéficié d’un recel territorial considérable au détriment de tous les pays riverains.

Les performances économiques, technologiques et sportives marocaines méritent d’être saluées et de faire l’objet d’une étude approfondie pour tirer les enseignements nécessaires, en prenant les distances requises avec les deux Non-Etats voisins terrestres dont nous a accablés la géographie et le traçage frontalier perpétré par les anciennes puissances coloniales.

* Ancien ambassadeur.