La Tunisie face à la grogne des employés fantômes  

Quand va-t-on remédier, en Tunisie, au fléau des emplois fictifs qui saignent la trésorerie des entreprises publiques, toutes en piteux état, grèvent le budget de l’Etat, lui-même déficitaire, et empoisonnent le climat social, qui est déjà moyennement tendu ? Quand va-t-on poser sérieusement cette question et décider de mettre fin à une mascarade économique qui consiste à donner des salaires réels à des employés fantômes dont l’absentéisme n’a d’égal que l’inutilité et la propension à réclamer de faux droits. (Photo : Les fausses solutions ne règlent pas les problèmes sociaux mais les aggravent).

Latif Belhedi

Les employés fantômes dont il est question ici, ce sont les salariés des entreprises locales chargées de l’environnement, des plantations et de l’aménagement paysager, qui ont poussé comme des champignons au lendemain de la révolution de 2011 aux quatre coins du pays et dont l’utilité, le rendement et l’impact sur l’environnement des zones où elles sont implantées sont proches de zéro. Pis encore : dans les régions où ces entreprise existent, l’environnement ne s’est jamais aussi mal porté.

On a créé de faux emplois pour de faux employés dont on cherche à acheter le silence ou à faire taire les revendications. Résultat : on n’a pas obtenu la paix sociale ainsi recherchée mais alimenté la grogne parmi la population des régions déshéritées.

Dans ce contexte délétère, on apprend ce lundi 29 juin 2026 que le syndicat régional du travail de Tataouine a appelé l’ensemble du personnel et de l’encadrement de l’entreprise locale chargée de l’environnement, des plantations et de l’aménagement paysager à participer à un rassemblement et à une marche de protestation le mercredi 1er juillet, afin de dénoncer le non-paiement des salaires des mois d’avril, mai et juin.

Le syndicat a exigé le versement des salaires dans les délais et a souligné l’importance de mettre en œuvre des avancements professionnels concernant les grilles salariales et les classifications des emplois pour tous les employés et cadres.

Il a également insisté sur la nécessité de réviser la structure des salaires de base en fonction du salaire minimum garanti et a réclamé la fourniture d’uniformes de travail aux employés.

Voilà comment un Etat mal gouverné ne règle pas les problèmes auxquels il est confronté, mais les aggrave constamment en reportant, par manque d’imagination ou par lâcheté politique, leur solution.

Entretemps, l’Etat aggrave son endettement, intérieur et extérieur, sans parvenir à relancer son économie atone, et s’empêtre davantage dans la crise. Quel gâchis !

Ainsi va la Tunisie cahin-caha vers le fond du précipice…