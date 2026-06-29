Manouba | Hommage au sergent Ouertani, mort dans un accident de la route

La Protection civile de Manouba a organisé ce lundi 29 juin 2026 une cérémonie d’hommage au sergent Alaa Eddine Ouertani, mort la veille dans un accident de la route à Jendouba.

C’est dans une atmosphère empreinte de tristesse et d’émotion que s’est déroulée la cérémonie, qui a rassemblé les membres de sa famille, ses collègues, ses amis, ainsi qu’un grand nombre de cadres et d’agents de la Protection civile, venus saluer sa mémoire et honorer son parcours professionnel et humain exemplaire.

Lors de cette cérémonie, les personnes présentes ont rappelé les nobles qualités du défunt, notamment sa discipline, son dévouement sans faille dans l’accomplissement de son devoir et sa bienveillance envers ses collègues, lit-on dans le communiqué publié par la Direction régionale de la protection civile de Manouba.

Y. N.