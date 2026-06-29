Sport-Tunisie | Nouveaux directeurs techniques dans 4 fédérations

​Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, via un communiqué, la nomination et la reconduction de plusieurs directeurs techniques nationaux au sein de quatre grandes fédérations sportives tunisiennes.

Cette décision fait suite aux recommandations du comité consultatif chargé du suivi des aspects techniques dans le domaine sportif, réuni le 23 juin 2026, indique le minsitère en précisant que ces nominations décisées en application du décret n°552 de l’année 1977, se déclinent comme suit :

Ridha Jedy en tant que Directeur technique national auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF);

en tant que Directeur technique national auprès de la Fédération tunisienne de football (FTF); Nidhal Abdelkrim à la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB);

à la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB); ​Ibrahim Lagha à la Fédération tunisienne de handball (FTHB);

à la Fédération tunisienne de handball (FTHB); Bassem Fourati maintenu à son poste auprès de la Fédération tunisienne de volley-ball (FTVB).



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Ces nominations stratégiques visent à insuffler une nouvelle dynamique technique et à encadrer au mieux le développement des sélections et des compétitions nationales dans ces disciplines majeure, affirme le département de la Jeunesse et des Sports.