Talents binationaux | Le Maroc gagne son match contre les Pays-Bas

Le Maroc s’est qualifié dans la nuit du lundi au mardi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en éliminant les Pays-Bas lors d’un match épique (1-1 après prolongation, 3-2 aux tirs au but). Ce choc Maroc/Pays-Bas a été passionnant mais il y a un autre match qui continue de se jouer entre les deux pays. (Photo : Shaqueel van Persie, fils de la star néérlandaise Robin van Persie, pourrait endosser bientôt le maillot du Maroc, pays natal de sa mère).

Imed Bahri

En effet, les deux nations rivalisent désormais pour attirer les jeunes talents binationaux les plus prometteurs, avec un net avantage pour le Maroc ! Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui, Anas Salaheddine et avant eux Hakim Ziyech mais aussi beaucoup de jeunes qui vont être en âge d’intégrer l’équipe senior sont nés, ont grandi et ont été formés aux Pays-Bas dont ils possèdent la nationalité.

Selon le journal britannique The Telegraph, le dernier épisode de cette rivalité concerne Shaqueel van Persie, l’attaquant de 19 ans du Feyenoord (club phare de Rotterdam) et fils de la légende néerlandaise Robin van Persie, ancien joueur d’Arsenal et de Manchester United. Des rumeurs indiquent que le joueur serait sur le point d’annoncer son intention de représenter le Maroc, pays d’origine de sa mère Bouchra, plutôt que les Pays-Bas, où il a évolué dans les équipes de jeunes et s’est formé au sein des centres de formation. Cette décision potentielle marque une escalade significative dans la concurrence entre les deux pays pour attirer les talents.

Ziyech ouvre la voie

Les racines de cette controverse remontent à 2016, lorsque Marco van Basten, triple Ballon d’Or et alors entraîneur adjoint des Pays-Bas, critiqua la décision d’Hakim Ziyech de représenter le Maroc, déclarant : «Ce sont des choix stupides, ce sont des joueurs stupides qui auraient dû être plus patients. Comment peut-on être assez stupide pour choisir le Maroc quand on est éligible pour jouer avec les Pays-Bas ?»

À cette époque, l’opinion générale dans le football européen était que les joueurs binationaux qui ne parvenaient pas à intégrer les grandes sélections européennes optaient automatiquement pour le pays de leurs parents, moins compétitif. Cependant, le cas de Ziyech était différent, il était l’un des plus grands espoirs néerlandais et son choix du Maroc provoqua donc de vives réactions dans le milieu du football néerlandais.

La même rhétorique a refait surface en mars dernier lorsque Rayan Bounedjah, joueur de l’Ajax, a décidé de changer de nationalité sportive et de choisir le Maroc plutôt que la Belgique. L’ancien joueur de Tottenham, Rafael van der Vaart, a déclaré : «Je ne veux pas être dur mais tous les Marocains qui ne réussissent pas ici finissent par jouer pour le Maroc», avant de faire une exception pour Ziyech, soulignant qu’il était le seul joueur qu’il aurait souhaité voir les Pays-Bas conserver.

Cependant, la réalité actuelle est bien différente. Le Maroc n’est plus un second choix pour attirer les talents, il est devenu un concurrent direct et la concurrence pour recruter des joueurs binationaux est devenue une constante dans les relations footballistiques entre le Maroc et les Pays-Bas au cours de la dernière décennie.

Le Maroc fait désormais rêver

Ce changement a coïncidé avec la forte progression du Maroc sur la scène internationale. L’équipe nationale marocaine occupe actuellement la sixième place du classement mondial, tandis que les Pays-Bas sont septièmes. Le Maroc a également atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde, tandis que les Pays-Bas ont été éliminés en huitièmes de finale… par ce même Maroc.

De ce fait, les supporters néerlandais ne considèrent plus l’équipe nationale marocaine de la même manière qu’ils considèrent des équipes comme Curaçao, qui compte 25 joueurs nés aux Pays-Bas. Le Maroc est devenu un concurrent direct, comptant dans ses rangs des joueurs nés aux Pays-Bas tels que Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui et Anas Salaheddine, ce qui a considérablement exacerbé les tensions autour des transferts de talents vers ce pays.

Ce phénomène ne se limite pas au Maroc et aux Pays-Bas. La Coupe du Monde actuelle compte un nombre record de 291 joueurs évoluant dans des pays autres que leur pays de naissance, soit 23,3 % du total des participants.

Le Maroc est l’un des principaux bénéficiaires de cette tendance, seuls Curaçao et la République démocratique du Congo comptent davantage de joueurs nés à l’étranger. La France est le pays qui a fourni le plus de joueurs à d’autres sélections nationales suivie des Pays-Bas.

Les sélections nationales européennes ont également revu leur position sur cette question. Auparavant, elles considéraient ces équipes composées de joueurs étrangers comme incapables de rivaliser avec elles mais elles les perçoivent désormais comme une véritable menace. Cette situation a engendré un conflit passionné, parfois virulent, autour des notions de loyauté et d’appartenance.

Le succès du Maroc en matière d’attraction des talents est dû au développement important réalisé par son projet footballistique ces dernières années, non seulement avec l’équipe première, mais aussi dans toutes les catégories d’âge et dans le football féminin.

Après leur exploit historique d’avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar, le Maroc a poursuivi sur la même lancée en remportant la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 23 ans. L’équipe nationale actuelle compte trois joueurs de cette génération: Ismail Saïbari, Bilal El Khannous et Chadi Riad.

L’année dernière, l’équipe nationale marocaine, menée par l’actuel sélectionneur Mohamed Wahbi, a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans après des victoires contre le Brésil, l’Espagne et l’Argentine. Elle détient également le titre de la Ligue des Champions de la CAF, en attendant la décision finale du Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à la controverse entourant la finale contre le Sénégal.

L’effectif marocain actuel comprend des joueurs évoluant dans certains des plus grands clubs européens, tels que le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester United. Cela a permis aux jeunes joueurs de considérer le Maroc comme un projet capable de rivaliser au plus haut niveau, au même titre que les Pays-Bas, la Belgique, voire la France et l’Espagne.

Le Maroc a également tenté de convaincre Lamine Yamal de le représenter avant qu’il ne choisisse l’Espagne mais a finalement réussi à recruter le Français Ayoub Bouadi, l’une des révélations de cette Coupe du Monde, désormais pressenti pour rejoindre la Premier League anglaise.

Une preuve de l’échec de l’intégration

Les Pays-Bas et la Belgique commencent à ressentir les conséquences de ce changement malgré la présence de la plus importante communauté non européenne dans ces deux pays. Aucun joueur d’origine marocaine ne figure dans les sélections nationales de cette Coupe du Monde.

Ceci contraste fortement avec la décennie précédente, où les Pays-Bas et la Belgique alignaient régulièrement des joueurs d’origine marocaine, tels qu’Ibrahim Afellay, Khalid Boulahrouz, Marouane Fellaini et Nacer Chadli.

Abdullah Ouzane, l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’Ajax, a choisi de représenter le Maroc à l’âge de 16 ans, avant de mener son équipe à la victoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 et de remporter le titre de meilleur joueur du tournoi. La décision potentielle de Shaqueel van Persie de choisir le Maroc devrait devenir l’un des sujets les plus controversés du football néerlandais.

Il y a sept ans, l’ancien joueur et entraîneur Ruud Gullit avait tenu des propos polémiques en demandant : «Est-il encore judicieux d’investir dans la formation de joueurs d’origine marocaine ? À un moment donné, la Fédération néerlandaise de football devra bien se rendre à l’évidence : nous n’allons plus former des joueurs qui évolueront ensuite dans d’autres sélections nationales».

Le débat dépasse désormais le cadre du football, certains supporters néerlandais estiment que le choix de représenter le Maroc par des joueurs nés aux Pays-Bas témoigne d’un manque de loyauté ou de gratitude envers leur pays d’origine, tandis que d’autres y voient la preuve de l’échec de l’intégration de certains membres des communautés marocaines et musulmanes au sein de la société européenne.