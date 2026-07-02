Tunisie | Une troisième secousse à Zarzis

​Une légère secousse tellurique d’une magnitude de 2,4 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce jeudi 2 juillet 2026 à l’ouest de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine.

Enregistrée à 16h16, il s’agit de la troisième secousse tellurique enregistrée en moins de 24 heures dans la même région et qui a également été ressentie par les habitants de Zarzis, selon un communiqué de l’Institut national de la météorologie (INM).

A noter que cette nouvelle activité sismique fait suite aux deux secousses enregistrées mercredi dans la même zone. La première, d’une magnitude de 4,2, a été localisée hier à 14h41 dans la région de Zarzis.

Une seconde secousse, plus faible (magnitude 2,6), a de nouveau été ressentie plus tard dans la soirée.

Y. N.