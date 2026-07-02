Tunisie | Les lauréats du concours du Média Libre pour 2025

L’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (Adli) a remis les prix de la 9e édition du concours du Média Libre pour l’année 2025 à Rehab Hawat, Rihab Boukhayatia et Mayssa Zaïra.

Ce jury était composé de la journaliste Rim Kacem, du journaliste Fatine Hafsia et du chercheur Mahdi El Ech.

Le jury a évalué 12 travaux journalistiques candidats au prix. Leurs sujets étaient variés : articles d’analyse, enquêtes d’investigation, vidéos documentaires et podcasts en langues arabe et française. Ils ont été publiés dans des médias indépendants et des plateformes privées, et portaient sur les questions des libertés individuelles, des droits de l’homme, de la gouvernance, du système carcéral, de la justice et de l’environnement.

Les délibérations ont donné le classement suivant :

– Premier Prix : un documentaire d’investigation intitulé «Affaire de complot contre la sûreté de l’État : la vérité perdue», par Rehab Hawat (Al-Katiba) ;

– Deuxième Prix : un travail journalistique intitulé «Viol conjugal en Tunisie : la prison silencieuse du devoir», par Rihab Boukhayatia (Nawaat) ;

– Troisième Prix : une enquête intitulée «Les énergies renouvelables en Tunisie sous la loupe : la face cachée non durable», par Mayssa Zaïra (Cosmos Media).

Pour faire ses choix, le jury s’est basé des normes fixées au niveau professionnel, éthique, journalistique et des droits de l’homme. Ces critères sont l’engagement à défendre les libertés sous toutes leurs formes, l’originalité et l’innovation dans le choix de l’angle journalistique, la qualité de l’écriture et de la rédaction, l’enchaînement de la construction journalistique, la diversité des sources, la précision et le respect de l’éthique de la profession journalistique.

Le jury a recommandé de consacrer chaque édition du concours à un genre journalistique précis (comme le podcast, l’enquête, le reportage ou l’article d’investigation). Cela permettra d’assurer une évaluation aussi objective et juste face à la diversité des catégories participantes, en célébrant un genre précis chaque année comme cela se fait dans le monde.

Le jury a aussi appelé à donner une souplesse qui permet l’ex-aequo (le partage du prix) quand le niveau des travaux est très proche. Il demande aussi de prendre en compte les différences techniques et de réalisation entre les différents médias pour garantir l’égalité des chances.

Enfin, pour soutenir les prochaines générations et les milieux difficiles, le jury a proposé de créer un prix financier et moral pour les travaux académiques des étudiants de l’Institut de presse et des universités de confiance, afin d’installer la culture des libertés. Il a aussi proposé de réserver une mention spéciale pour les sujets qui défendent les libertés dans les milieux très difficiles.