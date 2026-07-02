La Poste | Ouverture en soirée dans les zones touristiques

Pour mieux accompagner les citoyens et les estivants, la Poste tunisienne renforce sa présence cet été avec l’ouverture, en soirée, de plusieurs bureaux dans différentes zones touristiques du pays.

Ce dispositif exceptionne se poursuivra jusqu’au 31 août 2026 avec des permanences prévues de 18h à 21h du lundi au samedi à Yasmine Hammamet, Mrezga, Kélibia, Tabarka, Monastir et Djerba Houmt Souk.

D’autre part, plusieurs agences adapteront leurs horaires pour l’été, à l’image de celles de Hammam Sousse Plage, Port El Kantaoui, Ghar El Melh et de la zone touristique de Mahdia.

La Poste tunisienne a également annoncé que pour plus de flexibilité, ses bureaux intégrés aux centres commerciaux assureront un service nocturne en calquant leurs ouvertures sur celles des centres.

Y. N.