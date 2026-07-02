Sahbi Smara | Condamnation confirmée en appel, la peine légèrement réduite

La Cour d’appel de Tunis a statué, ce jeudo 2 juillet 2026, sur le cas de l’ancien député Sahbi Smara poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation.

La Chambre criminelle près la Cour d’appel a ainsi confirmé la condamnation de l’ancien député, tout en réduisant sa peine passant de onze annnées prononcées en première instance, à neuf ans et demi.

Pour rappel, Sahbi Smara est notamment poursuivi pour « complot contre l’État et incitation à la violence armée » sachant qu’il a par ailleurs été condamné, en mars dernier, à 6 mois de prison pour l’agression de la présidente du PDL Abir Moussi, et ce, à l’intérieur du parlement lorsqu’ils étaient tous les deux députés.

Y. N.