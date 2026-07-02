La régate Carthago Dilecta Est reliera l’Italie à la Tunisie du 31 juillet au 13 août

La Carthago Dilecta Est (Tunisia Sailing Week) fait son retour en 2026 ; cette régate internationale reliant l’Italie à la Tunisie unit les deux rives de la Méditerranée depuis près de trente ans, dans un esprit de sport, de coopération et de liberté de navigation.

La 28e édition — confirmée par le Circolo Velico Ventotene et le comité d’organisation, en accord avec les partenaires tunisiens et italiens — se déroulera du 31 juillet au 13 août sur l’itinéraire Rome-Carthage, avec des escales dans la région du Latium, à Ventotene et le long de la côte tunisienne.

Selon les organisateurs, l’événement revêt cette année une portée symbolique particulière compte tenu du contexte international marqué par l’instabilité et les conflits.

Le parcours Rome-Carthage est présenté comme un voyage placé sous le signe du sport, de la culture, de la paix et de la sécurité en Méditerranée, ainsi que comme un moyen de renforcer les liens entre l’Italie et la Tunisie.

Le programme débutera par la régate Incontra Ventotene, Isola per l’Europa (Rencontre à Ventotene, île pour l’Europe), prévue les 31 juillet et 1er août sur le trajet Rome/Fiumicino-Ventotene. L’étape Ventotene-Hammamet — marquant l’arrivée en Tunisie — suivra du 2 au 5 août. Le trophée Yasmine Cup se tiendra les 6 et 7 août. Viendront ensuite l’étape Hammamet-Gammarth (8-9 août) et l’étape Gammarth-Bizerte (11-13 août).

L’événement comprend également des soirées de gala et des cérémonies de remise des prix dans les ports de départ et d’arrivée, tant en Italie qu’en Tunisie.

Parmi les partenaires figurent les ambassades des deux pays, la Fédération tunisienne de voile, l’Initiative pour l’économie bleue en Méditerranée occidentale (West Med Blue Economy Initiative), le Club nautique de Sidi Bou Saïd, le Port de Yasmine-Hammamet, le Porto Turistico di Roma, les marines de Sidi Bou Saïd, de Bizerte, de Gammarth et de Port El Kantaoui, aux côtés d’autres clubs nautiques et marinas tunisiens et italiens.

Parmi les premiers inscrits annoncés par les organisateurs figure le Corsaro II de la Marine italienne, un navire-école historique utilisé pour la formation des élèves-officiers de l’Académie navale.

Les inscriptions pour la Carthago Dilecta Est — qui propose différentes formules de participation — sont ouvertes sur le site officiel de la régate.