Deux tortues marines sauvées grâce à la vigilance de pêcheurs

L’association Notre Grand Bleu a salué l’intervention salvatrice, ce jeudi 2 juillet 2026, de deux pêcheurs ayant sauvé deux tortues marines Caretta caretta

Celles-ci ont été prises en charge afin d’évaluer leur état de santé avant d’envisager, dès que possible, leur retour en mer, ajoute la même source, en adressant ses remerciements les pêcheurs pour leur engagement exemplaire, leur patience et leur précieuse collaboration en faveur de la préservation des écosystèmes marins.

Leur geste témoigne de l’importance du rôle que jouent les acteurs de la mer dans la protection de la biodiversité, en particulier des tortues marines, ajoute encore Notre Grand Bleu.

Y. N.