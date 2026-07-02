Le groupe italien GMI veut étendre ses activités en Tunisie

Samir Majoul, président de l’Union de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), a reçu à Tunis une délégation du Gruppo Manifatture Italiane (GMI) — conduite par son Pdg Alberto Zunino et le responsable de la filiale tunisienne, Francesco Braggetta — pour une réunion axée sur le renforcement de l’investissement italien dans le secteur manufacturier tunisien.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’organisation patronale, cette rencontre faisait suite au Forum d’affaires Tunisie-Italie et au Forum de l’investissement en Tunisie, tous deux organisés récemment à Tunis.

Les échanges ont mis en évidence l’intérêt du groupe italien pour l’extension de sa présence manufacturière en Tunisie, notamment en ce qui concerne la production de chaussures et de maroquinerie destinées aux marchés internationaux de la mode.

La réunion a également porté sur les besoins en personnel qualifié, les mécanismes de soutien à l’emploi et le renforcement de la formation professionnelle (publique et privée), autant d’éléments jugés cruciaux pour maintenir des normes de production répondant aux exigences des grandes chaînes d’approvisionnement mondiales.

En accordant une attention particulière à la disponibilité de personnel qualifié et à la mise en place de programmes de formation professionnelle élaborés conjointement par les entreprises et les institutions, l’objectif est d’aligner les compétences des travailleurs sur les besoins de production des grandes marques internationales de mode, qui s’orientent de plus en plus vers des modèles de production flexibles et à forte valeur ajoutée.

M. Majoul a réaffirmé la disposition de l’organisation patronale à «soutenir le projet d’investissement par des initiatives de formation ciblées, menées directement sur les sites de production», soulignant que le capital humain constitue «l’un des facteurs clés de la compétitivité de l’industrie tunisienne». Selon le président de l’Utica, le renforcement des compétences techniques locales «est essentiel pour accroître l’attractivité du pays auprès des investisseurs étrangers et consolider la position de la Tunisie en tant que pôle manufacturier intégré aux chaînes de valeur européennes».

GMI, entreprise italienne spécialisée dans la fabrication de chaussures haut de gamme pour des marques de luxe, indique sur son site internet disposer d’une capacité de production annuelle de plus de 750 000 paires et de plus de 20 000 mètres carrés d’installations de production.

Selon Consilium SGR — qui a compté le groupe dans son portefeuille par le passé — GMI exploite trois usines en Toscane et trois unités à l’étranger : une en Albanie et deux en Tunisie (Dana et MCT), dédiées à la production de tiges pour le groupe. D’après les comptes-rendus de la réunion, M. Majoul a réaffirmé l’engagement de l’Utica à soutenir l’investissement étranger et à promouvoir les programmes de formation professionnelle, dans le but de renforcer l’attractivité de la Tunisie en tant que pôle industriel compétitif en Méditerranée.

Pour GMI, l’enjeu en Tunisie est de consolider une chaîne de production déjà intégrée à celle de l’Italie, en tirant parti de la proximité géographique, du savoir-faire local et de délais de réponse rapides pour servir les marchés européens du luxe.

I. B.