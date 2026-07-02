​Alerte météo | Vents forts et pluies orageuses pour cette nuit

​Des cellules orageuses accompagnées de pluies traverseront d’abord le centre et localement le sud du pays cette nuit avant de se poursuivre au nord, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces précipitations seront parfois intenses, particulièrement sur les régions côtières, précise la même source, en annonçant des vents qui souffleront fort au nord, sur les hauteurs et dans le sud-ouest.

Pour les températures, l’INM prévoit des nocturnes comprises entre 19°C et 23°C au nord et sur les hauteurs et entre 25°C et 30°C dans le reste du pays.

Y. N.