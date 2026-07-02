Tunisie | Layeli el Abdelliya du 3 au 9 juillet 2026

Les Layeli el Abdelliya donnent rendez-vous du vendredi 3 juillet jusqu’au jeudi 9 juillet 2026, pour une semaine d’émotions, de musique et de découvertes artistiques.

Dans le cadre majestueux du Palais Abdellia, où l’histoire rencontre le patrimoine et la musique, vivez des soirées uniques sous les étoiles. Une programmation riche et inspirante, portée par des artistes de talent, vous invite à célébrer l’authenticité, la créativité et la magie des rencontres culturelles.

Informations utiles :

L’accès aux spectacles se fait uniquement sur invitation, dans la limite des places disponibles.

Les invitations pour chaque spectacle seront disponibles la veille, au guichet du Palais El Abdelliya, de 10h00 à 14h00, dans la limite des places disponibles.

Tous les concerts débutent à 22h00, à l’exception du spectacle dédié aux enfants, qui commencera à 19h30.