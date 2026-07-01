Ras R’mal–Djerba | Protection d’une zone de nidification d’oiseaux

L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal) a annoncé l’identification d’une zone de nidification de la Sterne naine et du Gravelot à collier interrompu (GCI), sous l’encadrement de l’expert ornithologue M. Mohamed Ali Chokri.

LA découverte a été faite lors d’activités de gestion de la future Aire Marine et Côtière Protégée (AMCP) du Ras R’mal à Djerba, en partenariat avec l’association JLij pour l’environnement marin, indique la même source.

Ces deux espèces figurent sur la Liste rouge de l’UICN dans la catégorie Préoccupation mineure. Elles sont également inscrites sur la Liste rouge nationale des espèces menacées en Tunisie, établie par le Ministère de l’Environnement, où elles sont désormais considérées comme des espèces vulnérables en déclin.

Afin de préserver cette zone de nidification, une intervention rapide a permis de la sécuriser face au piétinement et à la circulation des véhicules et des quads. Une barrière de protection, conçue à partir de palmes locales (« الجريد »), a ainsi été installée pour minimiser le dérangement des colonies et mettre à l’abri les nids et les poussins tout au long de la période de reproduction.

Et de conclure : « La préservation de notre patrimoine naturel est l’affaire de tous. Respectons les zones de nidification, évitons toute perturbation et contribuons ensemble à la protection de la biodiversité de Ras R’mal. Ensemble, protégeons nos Aires Marines et Côtières Protégées ! ».