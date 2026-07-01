Liberté refusée pour Ajmi Lourimi et Mossaâb Gharbi

Saisie des demandes de mise en liberté d’Aïjmi Lourimi et du Mossaâb Gharbi, la chambre criminelle spécialisée en matière terroriste près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé leur rejet ce mardi soir.

Elle a également fixé la date du 3 juillet pour l’ouverture du procès du secrétaire général du parti islamiste Ennahdha, qui sont poursuivis dans une même affaire.

Ajmi Lourimi est accusé « de ne pas avoir signalé aux autorités compétentes des faits dont il avait connaissance concernant un crime terroriste », tandis que Mossaâb Gharbi est, quant à lui, poursuivi pour « avoir participé à loger, à favoriser la fuite et à assurer l’impunité d’un individu lié à une affaire terroriste ».

Y. N.