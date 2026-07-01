Tunisie-Séance unique 2026 | Les horaires des bureaux de La Poste

La Poste tunisienne a annoncé les horaires d’ouverture de ses bureaux pendant la séance unique qui a débuté ce jour et qui se poursuivra jusqu’au 31 août 2026.

Les bureaux seront ouverts comme suit :

Du lundi au jeudi : de 7h30 jusqu’à 13h;

Vendredi : de 7h 30 jusqu’à 12h30.

Les agences RapidPost et les agences Colis Postaux assurent une séance du travail de 7h30 jusqu’à 13h30 du lundi au jeudi et de 7h30 jusqu’à 12h30 le vendredi.

La même source rappelle que 67 Bureaux de Poste et 25 agences RapidPost continuent à assurer une séance du travail les samedis de 9h à 12h15.

Y. N.