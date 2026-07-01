Alerte au poisson-globe sur les côtes tunisiennes

L’inquiétude grandit en Tunisie face au Lagocephalus sceleratus (poisson-globe ou poisson-ballon à joues argentées), une espèce envahissante en Méditerranée perçue comme une menace pour la biodiversité marine, la pêche artisanale et la sécurité alimentaire.

L’association TunSea a renouvelé son appel aux pêcheurs, plongeurs et marins pour qu’ils signalent toute observation le long des côtes tunisiennes en fournissant des photos, le lieu, la date et — si possible — la profondeur à laquelle le poisson a été aperçu.

Cette alerte intervient alors que d’autres pays méditerranéens renforcent leurs mesures de contrôle.

Le 19 juin, les autorités chypriotes ont annoncé la capture et le retrait de plus de 103 tonnes de poissons-globes des eaux nationales depuis juin 2024, dans le cadre d’un programme gouvernemental incitant les pêcheurs professionnels à capturer cette espèce. Parallèlement, en Grèce, la prolifération du Lagocephalus sceleratus suscite de nouvelles inquiétudes après des incidents impliquant des morsures de baigneurs — notamment près de Varkiza, non loin d’Athènes, où une femme a dû recevoir des soins médicaux.

Le poisson-ballon à joues argentées, qui a pénétré en Méditerranée via le canal de Suez, présente un danger principalement en cas de consommation. Ses tissus peuvent contenir de la tétrodotoxine, une neurotoxine extrêmement puissante capable de provoquer paralysie, insuffisance respiratoire et décès. Bien que la morsure en elle-même ne soit pas toxique, les mâchoires puissantes et les dents soudées de l’espèce peuvent infliger des blessures profondes et des hémorragies sévères, ainsi qu’endommager le matériel de pêche.

Selon TunSea, les signalements sont en augmentation dans diverses zones côtières de Tunisie. L’association fait également état d’un nombre croissant de plaintes de pêcheurs concernant les dommages causés aux filets et aux prises.

Une publication de l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM) indique que l’espèce est présente dans les eaux tunisiennes depuis une dizaine d’années, la première observation ayant été enregistrée à Mahdia en 2012.