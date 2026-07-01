Les causes de l’accumulation de graisse abdominale avec l’âge

Beaucoup de gens constatent un changement familier en vieillissant : une augmentation progressive du tour de taille, même lorsque leur poids corporel global reste stable. Cette accumulation de graisse abdominale ne constitue pas seulement un problème d’ordre esthétique ; elle est également associée au ralentissement du métabolisme, au vieillissement accéléré, au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et à d’autres problèmes de santé chroniques.

Les scientifiques savent depuis longtemps que la composition corporelle évolue avec l’âge ; pourtant, la raison exacte de l’accumulation de graisse au niveau de l’abdomen restait jusqu’ici mal comprise.

Des chercheurs de City of Hope, un centre de recherche de premier plan sur le diabète, ont identifié ce qui pourrait être le principal facteur biologique à l’origine de l’accumulation de graisse abdominale avec l’âge.

De nouvelles cellules adipeuses

Leurs travaux, publiés dans la revue Science Daily, mettent en évidence un nouveau type de cellule souche qui apparaît au cours du vieillissement et pourrait contribuer à la formation de nouvelles cellules adipeuses.

Cette découverte pourrait, à terme, déboucher sur de nouvelles stratégies pour réduire la graisse abdominale et favoriser une meilleure santé en vieillissant. Le vieillissement pourrait déclencher l’apparition de cellules souches spécifiques qui renforcent la capacité de l’organisme à produire de la graisse abdominale.

De vastes recherches menées à l’échelle mondiale — incluant des données analysées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) — confirment qu’environ 21,7 % des adultes dans le monde (soit plus d’une personne sur cinq) ayant un indice de masse corporelle (IMC) normal présentent un excès de graisse abdominale ; une condition également appelée «obésité cachée» ou obésité abdominale à poids normal.

À cet égard, le Dr Kyung Wang, co-auteur de l’étude et professeur adjoint d’endocrinologie moléculaire et cellulaire à l’Arthur Riggs Diabetes & Metabolism Research Institute de City of Hope, déclare qu’«avec l’âge, les gens perdent souvent de la masse musculaire et accumulent un excès de graisse, même lorsque leur poids reste stable. Nous avons découvert que le vieillissement déclenche l’apparition d’un nouveau type de cellule souche adulte et pousse l’organisme à produire une grande quantité de nouvelles cellules adipeuses, en particulier au niveau de l’abdomen.»

Les scientifiques savent depuis longtemps que les cellules adipeuses existantes peuvent grossir avec l’âge. Toutefois, les chercheurs soupçonnaient qu’un autre processus pouvait également contribuer à l’élargissement du tour de taille : la formation de cellules adipeuses entièrement nouvelles.

Si cela se confirme, cela signifie qu’avec l’âge, le tissu adipeux pourrait continuer à se développer non seulement par l’augmentation de volume des cellules existantes, mais aussi par l’ajout continu de nouvelles cellules.

Pour tester cette hypothèse, l’équipe a étudié les progéniteurs des adipocytes, un type de cellules souches présentes dans le tissu adipeux. Ces cellules agissent comme des précurseurs capables de se différencier en adipocytes matures.

«Alors que la capacité de prolifération de la plupart des cellules souches adultes diminue avec l’âge, c’est l’inverse pour les cellules souches adipogènes (qui produisent de la graisse) ; le vieillissement stimule leur capacité à se développer et à proliférer. Cela constitue la première preuve que notre ventre s’arrondit avec l’âge parce que les cellules souches adipogènes produisent de grandes quantités de nouvelles cellules graisseuses», explique le Dr Adolfo Garcia-Ocaña — titulaire de la chaire Ruth B. et Robert K. Lanman en régulation génique et recherche sur la découverte de médicaments, et chef du département d’endocrinologie moléculaire et cellulaire au City of Hope — selon des propos rapportés par Science Daily.

Un nouveau traitement potentiel

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, cette découverte offre aux scientifiques une nouvelle cible prometteuse pour de futures thérapies.

Les chercheurs prévoient désormais de suivre les cellules présentatrices d’antigène (CPA) lors d’études sur l’animal, d’examiner leur comportement chez l’humain et d’explorer des moyens de les inhiber ou de les éliminer. S’ils aboutissent, ces travaux pourraient contribuer à prévenir l’accumulation de graisse abdominale généralement associée au vieillissement.

Les principaux chercheurs de l’étude sont Guan Wang (PhD), du centre City of Hope, et Gaoyang Li (PhD), de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Il convient de noter que l’accumulation de graisse abdominale avec l’âge ne résulte pas d’une cause unique, mais plutôt d’une interaction complexe entre des changements hormonaux, un ralentissement du métabolisme et des facteurs liés au mode de vie.