Météo-Tunisie | Cellules orageuses et pluies éparses

Des cellules orageuses accompagnées de pluies éparses sont annoncées par l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit, en particulier sur les hauteurs du pays.

Quelques pluies sont également à prévoir sur le nord avant que le ciel ne se dégage progressivement sur la majorité des régions, ajoute la même source.

Par ailleurs, le vent soufflera de secteur nord-ouest sur le nord et le centre et sera relativement fort avec une mer globalement agitée, devenant très agitée sur les côtes nord.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes comprises entre 24°C et 29°C pouvant dépasser les 32°C dans le sud-ouest du pays.

Y. N.