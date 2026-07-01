Tunisie | Une secousse de magnitude 4,2 enregistrée à Zarzis

Une secousse tellurique d’une magnitude de 4,2 degrés sur l’échelle de Richter a été enregistrée ce mercredi 1er juillet 2026 à 14h41, annonce l’Institut national de la météorologie (INM).

Selon les premières analyses des stations de surveillance sismologique, l’épicentre de la secousse se situe dans la région de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine (coordonnées : 33,46° de latitude et 10,88° de longitude).

La secousse a été clairement ressentie par les habitants de la région mais aucun dégât n’a été enregistré.

Y. N.