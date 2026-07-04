La Semaine de la mer du 13 au 18 juillet à Mahdia

La ville côtière de Mahdia accueillera la 16e édition de la Semaine de la mer (Sea Week) du 13 au 18 juillet 2026. Organisée à l’initiative de l’Ong WWF North Africa, cet événement prend la forme d’une école d’été consacrée à la biologie marine et au milieu marin.

Selon WWF North Africa, qui a annoncé l’événement, le programme réunira étudiants et jeunes chercheurs pour une formation pratique sur les écosystèmes marins et côtiers.

Les activités comprendront des relevés, des prélèvements et l’interprétation de données visant à protéger la biodiversité et les habitats.

La formation se déroulera sous la forme d’un stage de terrain en immersion, avec un encadrement continu assuré par des professeurs d’université et des chercheurs spécialisés.

Le programme inclut des sorties en mer, des prélèvements, des travaux de laboratoire, de la taxonomie, du traitement de données et de la cartographie, ainsi que des conférences spécialisées, des ateliers interactifs et des travaux de terrain.

Selon les organisateurs, l’objectif est de renforcer les compétences scientifiques des participants et de favoriser les échanges entre étudiants, experts et professionnels du secteur maritime.

Cette édition est organisée en collaboration avec l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat), Okianos, un bureau d’études environnementales et un centre de formation privé agréé par l’État, et GIZ, l’agence allemande de coopération pour le développement.

L’initiative s’inscrit dans une dynamique croissante de protection des écosystèmes marins tunisiens ; bien que le pays dispose d’un patrimoine côtier et insulaire important, les aires protégées y couvrent encore, selon le centre régional SPA/RAC, moins de 3 % du territoire marin.

Cette formation intervient également alors que le pays fait avancer le projet «Tunisie vers le 30×30» — lancé en février 2026 par le SPA/RAC, l’UICN Med et le WWF North Africa — visant à renforcer et étendre le réseau national d’aires marines et côtières protégées, conformément à l’objectif international de protéger 30 % des terres et des océans d’ici 2030.

Parmi les habitats suscitant l’intérêt scientifique en Méditerranée figurent les herbiers de Posidonia oceanica ; ceux-ci sont classés comme prioritaires au titre du Plan d’action régional pour la végétation marine de la Convention de Barcelone, en raison de leur rôle dans la préservation de la biodiversité, la protection des fonds marins et la résilience des écosystèmes côtiers.

Les organisateurs soulignent que la Semaine de la mer vise également à favoriser la coopération entre les acteurs du secteur maritime, en encourageant le partage des connaissances et l’innovation afin de protéger les écosystèmes marins et d’assurer une utilisation durable des ressources naturelles.