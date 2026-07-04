Météo | Les prévisions de l’INM pour cette nuit

​Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions cette nuit, avec des passages parfois plus denses sur le Centre-Ouest du pays, annonce l’Institut national de la météorologie (INM)

La même source annonce un vent soufflant de secteur nord-ouest sur le nord et le Centre, et de secteur Est sur le sud avec une intensité qui sera relativement forte près des côtes, et modérée à l’intérieur des terres.

Pour les températures, l’INM précise que les minimales nocturnes varieront entre 20°C et 25°C sur le nord et les hauteurs, et entre 26°C et 30°C sur le reste du pays.

Y. N.