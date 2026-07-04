Tunisie | Le recours à la dette intérieure n’est pas la panacée

Les finances publiques tunisiennes dépendent de plus en plus de l’emprunt intérieur pour couvrir les besoins du budget de l’État ; toutefois, cette stratégie risque de réduire le crédit disponible pour les entreprises privées et l’économie réelle. Cette mise en garde émane de l’expert en gestion d’actifs Larbi Benbouhali, qui s’est exprimé auprès de l’agence de presse tunisienne Tap à la suite d’une réunion entre la ministre des Finances, Mechket Slama Khaldi, et les dirigeants de banques et d’institutions financières pour les exhorter à continuer de soutenir le budget de l’État en participant activement aux émissions de bons du Trésor prévues pour le second semestre de l’année 2026, tout en respectant les indicateurs de solidité financière et les réglementations prudentielles.

Selon M. Benbouhali, cette réunion reflète la volonté du gouvernement de stimuler les souscriptions aux titres publics dans un contexte marqué par une marge de manœuvre financière limitée et une hausse des dépenses publiques.

Toutefois, l’expert a souligné que cette dynamique place les banques face à un exercice d’équilibriste délicat : répondre aux besoins de financement de l’État sans comprimer le crédit destiné au secteur privé — un crédit essentiel pour l’investissement, la production et l’emploi.

Effet d’éviction aux dépens du secteur privé

L’analyste attribue la pression sur les finances publiques tunisiennes à des facteurs structurels : un déficit budgétaire persistant, le coût des subventions à l’énergie et aux produits de première nécessité, la faiblesse des recettes fiscales et le poids de l’économie informelle, qui représenterait environ 40 % de l’activité économique.

Cette situation priverait l’État d’environ 12 milliards de dinars de recettes fiscales annuelles. La tendance croissante des banques à orienter leurs liquidités vers l’achat de bons du Trésor peut donc engendrer un «effet d’éviction», réduisant ainsi leur capacité à financer les entreprises. Cette question est d’autant plus sensible que le budget 2026 prévoit des dépenses d’environ 63,6 milliards de dinars (19,5 milliards d’euros), des recettes de 52,6 milliards (15,93 milliards d’euros) et un déficit dépassant légèrement les 11 milliards (3,33 milliards d’euros). Les besoins de financement globaux demeurent élevés et, selon des estimations citées par des sources financières internationales, s’élèvent à environ 27 milliards de dinars (8,18 milliards d’euros).

Cette question est également au cœur des analyses de la Banque mondiale, qui a récemment souligné la dépendance croissante de la Tunisie à l’égard du financement intérieur, la part de ce dernier atteignant 77 % de la dette publique en 2024.

Les observateurs notent que l’enjeu consiste à éviter que le recours au système bancaire national n’entrave la reprise de l’investissement privé, déjà limité par une croissance modérée, des contraintes réglementaires et l’incertitude macroéconomique.

Pour atténuer ce risque, Benbouhali préconise des réformes structurelles des finances publiques : rationalisation des dépenses, refonte progressive du système de subventions, élargissement de l’assiette fiscale et intégration graduelle de l’économie informelle dans le secteur formel.

Selon l’expert, de telles mesures permettraient de réduire la dépendance de l’État à l’emprunt intérieur et de libérer des ressources bancaires au profit du secteur productif.