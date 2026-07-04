Maroc – Canada en live streaming : Coupe du Monde 2026

Les Lions de l’Atlas retrouvent le Canada ce vendredi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, avec une place en quarts de finale en jeu. Emmené par Achraf Hakimi, Yassine Bounou, Sofiane Rahimi, Brahim Diaz et Youssef En-Nesyri, le Maroc veut poursuivre son parcours historique face à une équipe canadienne portée par Alphonso Davies et Jonathan David. Découvrez l’heure du match, la diffusion TV, les compositions probables et les enjeux de cette affiche très attendue par les supporters marocains.

Suivez en live streaming Maroc vs Canada coupe du monde 2026: