Bientôt, quatre réserves marines protégées en Tunisie

La Tunisie s’apprête à créer ses premières réserves marines et côtières officielles, une initiative jugée stratégique pour préserver la biodiversité et les écosystèmes les plus fragiles du pays. Parmi les sites envisagés figurent en premier l’archipel de La Galite, les îles Zembra et Zembretta, Kuriat (photo) et Kneiss.

Les textes réglementaires nécessaires à la création de ces nouvelles zones protégées ont été transmis aux services du Chef du gouvernement et devraient être publiés prochainement au Journal officiel de la République tunisienne.

Cette annonce a été faite sur la radio Express FM par Mehdi Belhadj, directeur général de la gestion administrative à l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

Les sites à l’étude comprennent l’archipel de La Galite (au large de la côte nord), les îles Zembra et Zembretta (au large du cap Bon), les îles Kuriat (au large de Monastir) et les îles Kneiss (dans le gouvernorat de Sfax), a-t-il précisé.

L’une de ces zones devrait être la première à obtenir le statut de réserve marine, à l’issue de consultations avec diverses instances gouvernementales, notamment les ministères de l’Agriculture et de la Défense.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative «Tunisie vers le 30×30», lancée en février 2026 pour renforcer le réseau d’aires marines et côtières protégées et contribuer à l’objectif international de protéger 30 % des terres et des mers d’ici 2030.

Les autorités travaillent également sur d’autres sites, tels que Kerkennah, Ras Rmel (Djerba) et le cap Negro (Bizerte).

Au-delà de la protection de l’environnement, ces nouvelles réserves visent à encourager la recherche scientifique, l’écotourisme et la pêche durable, tout en facilitant l’accès à des financements internationaux.