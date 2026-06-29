Tunis | Vaste campagne pour libérer le domaine public autour des grands hôpitaux

Dans le cadre de la lutte continue contre l’occupation illégale du domaine public, les services municipaux de la ville de Tunis ont mené une large campagne de terrain ce lundi 29 juin 2026.

Cette opération, menée en coordination avec différentes parties notamment le poste de la police municipale de Bab Souika, a ciblé les abords de plusieurs grands établissements de santé de la capitale, à l’instar de l’Institut Salah Azaïz, de l’hôpital Hédi Raïs d’ophtalmologie et de l’hôpital de la Rabta.

​Cette campagne a permis de démanteler plusieurs kiosques et étals anarchiques qui entravaient gravement la circulation des véhicules et des piétons, affirme la municipalité qui a renouvelé son engagement à faire respecter les réglementations, à maintenir l’ordre public, améliorer le paysage urbain et garantir la sécurité des établissements de santé.

​La municipalité de Tunis a affirmé que ces opérations se poursuivront de manière régulière dans les différents points de la capitale

Y. N.