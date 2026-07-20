Settimana della Critica | The Hallow Man de Kamel Laaridhi en compétition officielle

Le film tunisien The Hallow Man (هلع), réalisé par Kamel Laaridhi, a été sélectionné en compétition officielle de la 41ᵉ Semaine Internationale de la Critique (Settimana Internazionale della Critica), section parallèle de la 83ᵉ Mostra de Venise.

Cette sélection constitue une remarquable distinction pour le cinéma tunisien, puisque seuls sept premiers longs métrages ont été retenus en compétition cette année, parmi lesquels figure The Hallow Man.

Le film sera présenté en première mondiale le 9 septembre 2026, à Venise.

La présence tunisienne sera également marquée par la participation de la réalisatrice Kaouther Ben Hania, désignée membre du Jury international de la Compétition officielle de la 83ᵉ Mostra de Venise, présidé par la réalisatrice américaine Maggie Gyllenhaal, aux côtés de personnalités majeures du cinéma international.

Par ailleurs, le projet de long métrage Balaa (Plague) du réalisateur tunisien Youssef Chebbi a été retenu au programme Final Cut in Venice, dédié à l’accompagnement des films africains et arabes en phase de postproduction.

Le Centre National du Cinéma et de l’Image adresse ses plus chaleureuses félicitations au réalisateur Kamel Laaridhi ainsi qu’à toute l’équipe du film, et leur souhaite un plein succès lors de cette prestigieuse manifestation internationale.

Centre National du Cinéma et de l’Image