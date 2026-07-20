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Canicule en Tunisie | Des températures variant entre 42 et 49°C pour ce mardi

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20 juillet 202620 juillet 2026
Canicule en Tunisie | Des températures variant entre 42 et 49°C pour ce mardi

La hausse des températures se poursuit en Tunisie et les maximales annoncées vont atteindre 49 °C dans différentes régions du pays, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Voici les températures attendues par région pour mardi :

  • Tunis : 46°C
  • Ariana : 46°C
  • Manouba : 47°C
  • Ben Arous : 46°C
  • Bizerte : 44°C
  • Nabeul : 43°C
  • Zaghouan : 48°C
  • Béja : 49°C
  • Jendouba : 49°C
  • Kef : 45°C
  • Siliana : 46°C
  • Sousse : 44°C
  • Monastir : 44°C
  • Mahdia : 42°C
  • Kairouan : 49°C
  • Sidi Bouzid : 47°C
  • Kasserine : 42°C
  • Gafsa : 46°C
  • Tozeur :49°C
  • Kébili : 49°C
  • Sfax : 45°C
  • Gabès : 46°C
  • Medenine : 46°C
  • Tataouine : 46°C

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