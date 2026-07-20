Canicule en Tunisie | Des températures variant entre 42 et 49°C pour ce mardi

La hausse des températures se poursuit en Tunisie et les maximales annoncées vont atteindre 49 °C dans différentes régions du pays, selon l’Institut national de la météorologie (INM).
Voici les températures attendues par région pour mardi :
- Tunis : 46°C
- Ariana : 46°C
- Manouba : 47°C
- Ben Arous : 46°C
- Bizerte : 44°C
- Nabeul : 43°C
- Zaghouan : 48°C
- Béja : 49°C
- Jendouba : 49°C
- Kef : 45°C
- Siliana : 46°C
- Sousse : 44°C
- Monastir : 44°C
- Mahdia : 42°C
- Kairouan : 49°C
- Sidi Bouzid : 47°C
- Kasserine : 42°C
- Gafsa : 46°C
- Tozeur :49°C
- Kébili : 49°C
- Sfax : 45°C
- Gabès : 46°C
- Medenine : 46°C
- Tataouine : 46°C
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