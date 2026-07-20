La FTT alerte sur des incidents et des comportements inappropriés sur le circuit national

La Fédération tunisienne de Tennis (FTT) constate avec préoccupation la recrudescence de comportements inappropriés et d’incidents survenus lors des tournois nationaux et des compétitions par équipes, impliquant des joueurs, des entraîneurs, des parents et, dans certains cas, des accompagnateurs.

Suite à quoi, la FTT a publié un communiqué, en affirmant que ces agissements perturbent le bon déroulement des compétitions, portent atteinte au respect des règlements et sont contraires aux valeurs fondamentales du sport.

Un Comité de gestion des incidents a été mis en place par la Fédération, dans le but de constater tout fait signalé sur les lieux de compétition. Si nécessaire, il pourra prendre des mesures conservatoires ou disciplinaires le jour même de l’incident, avant d’éventuelles poursuites devant le Conseil de discipline, précise la même source.

« Cette démarche vise à garantir un environnement de compétition sûr, serein et respectueux, en assurant la protection de l’intégrité physique et morale des joueurs, tout en veillant au respect dû à l’ensemble des officiels de compétition, notamment les arbitres, les juges-arbitres, les superviseurs et toute personne investie d’une mission officielle », lit-on encore dans le communiqué.

Tout en affirmant qu’elle fera preuve d’une tolérance zéro et que les règlements seront appliqués avec la plus grande fermeté contre tout débordement ou manque de respect envers les officiels, la FTF appelle l’ensemble de la communauté du tennis à faire preuve d’un comportement exemplaire et respectueux en toutes circonstances.