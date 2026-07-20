Tunis | Rassemblement de solidarité avec Nabil Chennoufi

À l’appel du comité Al Soumoud, un rassemblement est programmé demain mardi 21 juillet 2026 à 9h devant le Pôle judiciaire économique et financier en solidatité avec Nabil Chennoufi.

Pour les organisateurs, cette journée d’action symbolise la continuité du combat « contre l’impuissance et la résignation » et s’inscrit pleinement dans le soutien à la lutte du peuple palestinien pour sa libération », lit-on dans la note diffusée par Al-Soumoud.

La même source affirme par ailleurs que ce rassemblement vise également à souligner la solidarité avec l’ensemble des activistes détenus depuis 136 jours et a appelé à leur libération.

Y. N.