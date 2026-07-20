La Tunisie à la 41e Semaine de la critique de la Mostra de Venise

De la Colombie au Brésil, de l’Inde à la Chine, en passant par l’Italie et la Tunisie, la nouvelle sélection de la 41e Semaine internationale de la critique, organisée par le Syndicat national des critiques de cinéma italiens (SNCCI), du 2 au 12 septembre 2026, dans le cadre de la 83e Mostra de Venise, explore le présent à travers des cinéastes appelés à façonner le cinéma de demain grâce à de nouvelles formes de narration.

Sept premiers films issus de quatre continents dépeignent un monde en mutation, explorant les corps, la mémoire, la technologie et de nouvelles formes de liberté qui remettent en question les conventions du cinéma contemporain.

La Tunisie sera présente dans cette section avec ‘‘The H@llow Man’’ de Kamel Laaridhi, une dystopie visionnaire imaginant un futur où les émotions et la mémoire sont contrôlées par la technologie.

Kamel Laaridhi est réalisateur et producteur chez Inside Productions. Il a réalisé plusieurs films, notamment ‘‘Gharsallah, la semence de Dieu’’ qui est un documentaire réalisé en 2008 et sélectionné pour la compétition internationale au Cinéma du Réel Film Festival.