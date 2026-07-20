Tunisie | Jusqu’à 39 degrés annoncés pour cette nuit !

Dans son bulletin météo, l’Institut national de la météorologie (INM) annonce une nuit très chaude avec des températures variant entre 31 °C et 39 °C.

Avec des passages nuageux parfois denses sur les reliefs du nord et du centre, le temps sera partiellement nuageux sur tout le territoire, précise l’INM, en annonçant des vents faibles et une mer calme.

Pour les températures, l’INM annonce des nocturnes variant entre 31 °C et 35 °C sur les zones côtières et les hauteurs, et entre 36 °C et 39 °C dans le reste des régions.

Y. N.