Tunisie : Ennahdha appelle à un rassemblement pour réclamer la libération de Larayedh

Le parti islamiste Ennahdha a appelé à un rassemblement, vendredi prochain à 11h devant le ministère de la Justice à Tunis, pour soutenir son vice-président Ali Larayedh, qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt le 19 décembre dernier, dans l’affaire des réseaux terroristes liés à l’envoi de Tunisiens vers les zones de conflits.

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 janvier 2023, le parti de Ghannouchi affirme que Larayedh, ancien ministre de l’Intérieur (décembre 2011- mars 2013) et ancien chef du gouvernement nahdhaoui (mars 2013 –janvier 2014), est «victime d’un procès politique», et appelle de ce fait à sa libération.

Rappelons que depuis la mise en détention de son vice-président, Ennahdha a dénoncé une injustice en affirmant que le mandat de dépôt a été émis contre Ali Larayedh «sur les instructions de la ministre de la Justice Leila Jaffel, dans le but de faire taire les opposants et pour masquer l’échec des législatives et la crise socio-économique que traverse le pays».

Notons que Le Front de salut national dirigé par Ahmed Nejib Chebbi a également appelé à la libération d’Ali Larayedh, en affirmant que ce dernier «a toujours été intègre et n’a rien à voir avec les accusations qui le visent…».

Y. N.